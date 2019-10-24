Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, который проходит по ряду уголовных дел и находится в СИЗО, рассказал об отъезде среднего сына в США. Возникла угроза, что его заберут из семьи органы опеки, заявил экс-чиновник на заседании суда по выбору меры пресечения.

По словам Абызова, его бывшая жена растит двух несовершеннолетних детей и он не может выплачивать ей алименты, так как его активы арестовали. Для сына отъезд стал «большой личной трагедией», уточнил обвиняемый, так как он «не представляет свою жизнь вне России».

Абызов также пожаловался, что ему не предоставляют свиданий с родственниками и гражданской женой, а также не дают совершать звонки из СИЗО, сообщает «Интерфакс».

Бывшего высокопоставленного чиновника задержали в марте 2019 года. Его обвинили в выводе за границу четырех миллиардов рублей, похищенных у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызову вменяют создание преступного сообщества и мошенничество. В сентябре на него завели еще одно уголовное дело – об отмывании 30 млрд рублей.