Суд арестовал напавшего на посольство России в Киеве

Суд арестовал гражданина Украины, напавшего на посольство России в Киеве. Владимир Кошовенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 360 Уголовного кодекса России («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Как сообщают в СК РФ, следствие доказало вину нападавшего. Действия мужчины причинили ущерб посольству и нарушили порядок его работы, при этом причинив имуществу посольства значительный ущерб.

На Украине действия мужчины квалифицировали по статье о хулиганстве, не принимая во внимание нормы дипломатии. Расследование уголовного дела продолжается, следственные органы проводят все необходимые мероприятия.