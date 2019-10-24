Диетолог развеяла миф о пользе куриного бульона

Куриный бульон в современных реалиях может быть не только не полезен, но и опасен для здоровья. Неблагоприятные условия содержания куриц сказываются на качестве этого продукта, который раньше считался едва ли не лучшим средством при простуде, рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, при хорошем качестве мяса бульон действительно очень полезен, так как содержит аминокислоты, укрепляющие иммунитет. Кроме того, такая пища легко усваивается, что особенно необходимо нацеленному на выздоровление организму.

«В курином бульоне содержится L-карнитин - вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать, производить энергию и усваивать питательные вещества», - цитирует Соломатину «Вечерняя Москва».

Однако, добавила она, в современности с приготовлением полезного бульона дела обстоят сложно: условия содержания куриц, тушки которых продают в магазинах, очень отличаются от тех, что были в давние времена. При приготовлении бульона из такого мяса первый отвар рекомендуется слить, отметила диетолог.

«В крайнем случае в употребление пойдет второй бульон. Но он будет не таким насыщенным, ведь вместе с вредными веществами после первой отварки исчезает и часть питательных», - пояснила Соломатина.

При этом, уточнила врач, такой бульон способен насытить человека и дать необходимое организму количество жидкости. Соломатина предупредила, что если бульон получится крепким, его категорически нельзя давать людям с мочекаменной болезнью, панкреатитом и подагрой.