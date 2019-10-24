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На Украине заявили о готовности к переговорам по Крыму

Анна Касаткина
19:50 24.10.2019
По словам пресс-секретаря МИД Украины Катерина Зеленко, страну устроит любой формат обсуждений.
На Украине заявили о готовности к переговорам по Крыму
© Фото: Sergii Kharchenko Globallookpress

Украина готова к переговорам по Крымскому полуострову в любом формате. Государство также намерено участвовать во встречах «нормандской четверки», заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Катерина Зеленко.

«В дополнение к переговорам в «нормандском формате»… мы готовы к переговорам (по Крыму) в любом формате», - сказала она.

Зеленко уточнила, что речь идет о «восстановлении суверенитета» Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом, а потому вопрос территориальной принадлежности Крыма окончательно закрыт.

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