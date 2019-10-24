Лавров обсудил с главой МИД ФРГ обстановку в Сирии

Министры иностранных дел России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили в телефонном разговоре вопросы, связанные с Сирией, в том числе тему конституционного комитета САР. Иницииатором переговоров выступила германская сторона.

Как сообщает МИД РФ, стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии в свете заключенного главами России и Турции меморандума. Лавров и Маас подтвердили настрой на продолжение совместной работы в сирийском направлении.

«Стороны согласились, что одним из значимых шагов на пути урегулирования кризиса в САР и запуска политического процесса могло бы стать начало работы конституционного комитета под эгидой ООН», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану потребовалось более шести часов, чтобы сформировать механизм, при котором будут учтены интересы всех сторон в Сирии: турецкая получит коридор безопасности, сирийская продолжит путь мирного урегулирования, сохранив свои целостность и суверенитет, а курды смогут избежать гонений и истребления.