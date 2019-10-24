Осужденная в США Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы

Осужденная в США россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы. Предварительно, выйти на свободу она может 25 октября, после чего будет депортирована в Россию.

По данным официального представителя Бутиной в Москве Александра Ионова, она звонила ему в среду, 23 октября.

«Она сказала, что подписала документы на освобождение и на депортацию. Вчера подписала документы на освобождение, а месяц назад на депортацию. Мы ее ждем», - цитирует ТАСС слова мужчины.

В качестве возможной меры ограничения, которую может задействовать американское правительство в отношении россиянки, называется запрет на въезд на территорию США сроком на 5, 10 или 20 лет, или пожизненно.

Напомним, Мария Бутина была обвинена в США в незаконной работе на российское правительство и осуждена на 18 месяцев. Суд постановил депортировать осужденную на территорию России после отбытия ею наказания.