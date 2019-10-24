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Миссия ОБСЕ попала под обстрел ВСУ на юге Донбасса

Ян Брацкий
18:31 24.10.2019
По мнению представителей Народной милиции ДНР, подобные действия украинских силовиков демонстрируют пренебрежение к жизни мирных жителей и представителей международных организаций.
Миссия ОБСЕ попала под обстрел ВСУ на юге Донбасса
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Военнослужащие украинской армии обстреляли несколько населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. В это время территорию патрулировали сотрудники Специальной мониторинговой группы ОБСЕ.

Об этом журналистам сообщили представители Народной милиции республики. По их данным, киевские силовики вели огонь по окраинам сел из минометов, гранатометов и вооружения БМП.

«Важно отметить, что обстрел совпал с началом движения СММ ОБСЕ из Саханки в Коминтерново, что заставило изменить маршрут патрулирования наблюдателей и немедленно покинуть район. Данные действия украинских оккупантов наглядно демонстрируют полное пренебрежение к жизни и здоровью не только мирных жителей Донбасса, но и представителей международных организаций», - цитирует РИА Новости заявление представителя Народной милиции ДНР.

Ранее в ДНР сообщили о фактах самообстрелов со стороны ВСУ, когда украинские военнослужащие стреляют по собственным позициям, выдавая это за огонь ополченцев. Представители Народной милиции заявляют, что в результате таких постановочных атак страдают мирные жители, чьи дома получают повреждения.

Официальный Киев с апреля 2014 года ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отказавшихся признавать государственный переворот на Украине. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопросами урегулирования ситуации занимаются члены контактной группы в ходе регулярных встреч в Минске. Несмотря на достигнутые в ходе таких переговоров результаты, украинские военнослужащие планомерно срывают перемирие между сторонам и продолжают провокационные действия и стрельбу по мирным населенным пунктам.

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