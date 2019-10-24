Смертельный номер: названы причины нападения медведя на дрессировщика в цирке в Карелии

В цирке в Карелии медведь напал на дрессировщика. Хищник едва не растерзал мужчину прямо во время выступления.

На кадрах ролика, снятого зрителями во время представления, видно, что дрессировщик и его ассистент оказались не готовы к резкой смене настроения зверя, все изменилось буквально за мгновение.

В Большом Московском государственном цирке прокомментировали произошедший инцидент. Его директор Эдгард Запашный заявил, что дрессировщик должен был предугадать действия хищника, но по какой-то причине не смог этого сделать.

«Предмет, который держал в руках дрессировщик, - подкормка. Он угостил медведя и забрал ее. Медведю, наверное, захотелось вернуть подкормку себе. Все это лишний раз заставляет меня напомнить, что работать в цирке должны профессионалы высокого уровня», - заявил Запашный.

По словам сотрудников цирка, в котором случился инцидент, медведь никогда не проявлял агрессию. Более того, животные якобы не принадлежат самому шапито - артисты приводят для выступлений собственных питомцев. По факту произошедшего СК РФ инициировал проверку.

По словам экспертов, в подобных ситуациях от хищного зверя не спасет ни одно ограждение и все в конечном счете зависит исключительно от мастерства дрессировщика.