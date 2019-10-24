Борьба с терроризмом и изучение космоса: о чем договорились партнеры на форуме Россия - Африка

В Сочи завершился масштабный форум Россия – Африка, в котором приняли участие сотни гостей и лидеры нескольких десятков стран, в том числе президент РФ Владимир Путин. В рамках мероприятия удалось затронуть множество вопросов взаимодействия между Россией и странами Африканского континента. Объединила все договоренности итоговая декларация саммита.

Тесно сотрудничать при реализации целей и принципов Устава ООН, укреплять партнерство в рамках БРИКС и выступать против принятия односторонних мер и навязывания подходов, подрывающих общие интересы международного сообщества, – лишь часть задач для партнеров во внешнеполитической сфере.

Что касается торговли и экономики, особо важными стали соглашения о сотрудничестве в области энергобезопасности, продолжении взаимодействия в нефтегазовой сфере и взаимное содействие компаниям и бизнесменам друг друга на внутренних рынках. Еще одна задача партнеров на ближайшее время – противодействовать политическом диктату и валютному шантажу.

В рамках форума удалось обсудить много перспективных проектов, например, Эфиопия выразила заинтересованность в строительстве на ее территории российской электростанции, а Маврикий предложил освоить свои месторождения в обмен на деньги и инфраструктуру. Всего на мероприятии было заключено сделок более, чем на 800 млрд рублей.

В декларации также подчеркивается, что вместе Россия и страны Африки должны противостоять таким опасным для мира явлениям как терроризм и экстремизм, преступность, ядерное, химическое и биологическое оружие. На форуме неоднократно обсуждалось взаимодействие партнеров в военно-технической сфере. Особе внимание уделялось поставкам российской техники на Африканский континент: например, Камерун выразил заинтересованность в покупке зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1».

Немаловажными пунктами стали и договоренности о содействии РФ и Африки в сферах науки и технологий, в частности, в области изучения космоса в мирных целях, образования, культуры, здравоохранения, туризма и средств массовой информации.



Форум оказался продуктивен для обеих сторон, а потому было принято решение проводить его раз в три года. Между саммитами партнеры обязались поддерживать связь через министров иностранных дел.