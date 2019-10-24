Восстановлением Иркутской области после паводка может заняться федеральный центр

Работы по восстановлению пострадавшей от наводнения Иркутской области могут передать под прямое федеральное управление. Действия региональных властей раскритиковал глава правовой комиссии по ликвидации последствий Виталий Мутко, заявив, что с задачей они не справляются.

«Деньги правительства РФ - это не деньги субъекта, но ничего не происходит… Я считаю, что это не работа по восстановлению. Она должна быть абсолютно другой - надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление и говорить, что регион с этим не справляется», - сказал вице-премьер РФ на заседании комиссии 24 октября.

По его словам, в данный момент принято 6472 заявления на восстановление жилья и выдано 5792 свидетельства на сумму 16,2 миллиарда рублей (почти на два миллиарда больше, чем выделило Правительство РФ). Согласно материалам комиссии, оплачено 2233 свидетельства на сумму 6,38 миллиарда рублей.

Мутко добавил, что при опросе пострадавших от паводков жителей Тулуна и Нижнеудинска более половины заявили, что власти не делают все возможное для восстановления городов. Ранее работу иркутских властей по ликвидации последствий ЧС раскритиковал президент России Владимир Путин.