Российские военные провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы

Двадцать четвертого октября колонна российской военной полиции осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации с 23 октября приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе в соответствии Меморандумом о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанным в Сочи», - сообщили в российском военном ведомстве.

В нем сообщили также, что российская военная полиция оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование в назначенных районах, а также оказывает содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Напомним, во время переговоров Путина и Эрдогана был подписан меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы. Удалось избежать потенциальной «взрывоопасной» ситуации: курды заявляли о том, что их перемещение на север Сирии не позволяет им сдерживать силы ИГИЛ* на юге.

Россия и Турция договорились о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии. Стороны подписали совместный меморандум, согласно которому в зону турецкой операции с 23 октября вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие, что позволит создать условия для безопасного отвода курдов.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ