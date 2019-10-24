Суд арестовал одного из участников перестрелки с ростовскими фермерами

Один из участников перестрелки с фермерами на хуторе Чернозубов Василий Дакишвили арестован на два месяца и помещен в следственный изолятор. Такое решение принял Ленинский суд в Ростове-на-Дону.

Трагедия произошла на хуторе Чернозубов поздним вечером 22 октября. В массовой перестрелке принимали участие 14 человек, пятеро погибли на месте, еще двое были экстренно госпитализированы в больницу. Причиной конфликта стала продажа земель СПК «Новоселовский», участники которого не поделили пастбища с частными аграриями.

«По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказал представитель СУ СК России по региону.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение.