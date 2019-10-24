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В Госдуме РФ приняли закон о сокращении рабочей недели для женщин в селах

Егор Левин
17:31 24.10.2019
В соответствии с документом общее время работы за неделю для них не должно будет превышать 36 часов.
В Госдуме РФ приняли закон о сокращении рабочей недели для женщин в селах
© Фото: Zamir Usmanov, Glovallookpress

Депутаты Государственной думы России приняли закон о сокращении рабочей недели для женщин в селах. Документ прошел финальное, третье чтение.

Закон наделяет женщин, работающих за пределами городов, правом на сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов) с сохранением размера заработной платы. Также они смогут получить повышенный ее размер, в случае если рабочий день разделен на части.

Авторами закона стали члены фракции «Единая Россия» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Текст документа опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

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