В Госдуме РФ приняли закон о сокращении рабочей недели для женщин в селах

Депутаты Государственной думы России приняли закон о сокращении рабочей недели для женщин в селах. Документ прошел финальное, третье чтение.

Закон наделяет женщин, работающих за пределами городов, правом на сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов) с сохранением размера заработной платы. Также они смогут получить повышенный ее размер, в случае если рабочий день разделен на части.

Авторами закона стали члены фракции «Единая Россия» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Текст документа опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.