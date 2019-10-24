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СМИ назвали новую возможную причину исчезновения Заворотнюк

Ян Брацкий
16:58 24.10.2019
Журналисты предположили, что вся история с неизлечимым заболеванием Заворотнюк - хорошо спланированное шоу.
СМИ назвали новую возможную причину исчезновения Заворотнюк
© Фото: Natalia Shakhanova, Globallookpress

Российская актриса Анастасия Заворотнюк могла стать жертвой неудачной пластической операции, и поэтому близкие скрывают ее от общественности и не публикуют ее свежих фотографий. К таким выводам пришел портал Bimru. В качестве подтверждения своей версии издание напоминает, что родственники Жанны Фриске делились снимками певицы во время ее болезни.  

Периодически СМИ тиражируют информацию, что актриса Анастасия Заворотнюк находится на лечении в онкологическом центре. Якобы у нее диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга - глиобластома. По оценкам онкологов, исход данного заболевания однозначно неблагоприятный и срок жизни пациента напрямую зависит от качества и своевременности проведения необходимой терапии.

Родные и близкие не подтверждают и не опровергают информацию о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк. С недавнего времени они начали вести от ее имени страницу в социальных сетях, в которой благодарят за поддержку всех неравнодушных.

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