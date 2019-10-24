Капитана судна с российским экипажем, севшего на мель в Швеции, отпустили

Российского капитана, грузовое судно которого угодило на мель у берегов Швеции, приговорили к штрафу и отпустили. В момент происшествия он был нетрезв.

Допущенное правонарушение обошлось капитану в 465 евро (около 33 тысяч рублей). Однако он был арестован на протяжении 29 дней, в течение которых велось расследование, поэтому и от штрафа также будет освобожден. В соответствии с законодательством Швеции мужчина тем самым искупил свою вину.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2019 года. Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем на борту село на мель неподалеку от города Линчепинг из-за того, что капитан уснул во время управления им. На борту в момент аварии находились семь членов экипажа, никто из них не пострадал.