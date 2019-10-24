Полиция задержала виновника крупной утечки данных клиентов Сбербанка

Правоохранители задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. По предварительным данным, мужчина работает в коллекторском агентстве.

Спецоперацию полиция провела совместно со службой безопасности Сбербанка. Житель Волгограда, являющийся сотрудником Национальной службы взысканий, похищал данные у нескольких банков и действовал под псевдонимом Антон 2131.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»). В Сбербанке приняли решение расторгнуть контракт с коллекторским агентством, где трудится мужчина, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сбербанке признали утечку информации о порядка 200 клиентах. Позже выяснилось, что в теневом сегменте были проданы данные пяти тысяч аккаунтов. В банке подчеркнули, что произошедшее не привело к угрозе потери средств клиентами.