В Татарстане маленький ребенок провалился в канализационный люк

Маленький ребенок провалился в канализационный люк в Набережных Челнах. Инцидент произошел во время обычной прогулки. Малыш из любопытства подбежал к люку и встал на него обеими ногами. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения. Рядом находилась мать, но все произошло настолько быстро, что она не успела ничего сделать.

На помощь пришла проходившая мимо женщина, которая гуляла с ребенком постарше. Пострадавшего вытащили через несколько секунд. Пока не сообщается, насколько серьезно малыш пострадал.