Путин пошутил на тему места России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин пошутил о месте РФ в рейтинге Doing Business. Комментируя выступление исполняющего обязанности президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури на форуме «Россия - Африка», российский лидер шутливо сравнил бизнес-успехи двух стран.

«Вы ведете себя нескромно: вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е. Мы заняли ваше место», - заявил Путин в ходе пленарного заседания.

После этого президент России серьезно подчеркнул, что поздравляет Маврикий с достижением подобных успехов.

Отметим, рейтинг Doing Business отражает нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса на протяжении всего цикла деятельности отдельной компании, включая, помимо прочего, также и уровень защиты прав ее инвесторов.

Ранее Путин дал оценку военно-техническому сотрудничеству со странами Африки. По его словам, африканские страны становятся одной из опор современного многополярного мира.