На крыше музея в Ленинградской области обнаружен вековой клад

Реставраторы обнаружили клад с вековой историей в Ленинградской области. Во время обследования чердака музея-усадьбы Павла Щербова в Гатчине рабочие нашли тайник с личными вещами и документами известного художника-карикатуриста. В специальной полости бетонного блока находились его наброски, фамильные печати и полный пакет личных документов.

«Это были самые важные документы в жизни человека. Это метрическая выписка, аналог свидетельства о рождении, заграничный паспорт, документы о дворянстве его, его отца, завещание, документы о выездах за границу», - заявила «Звезде» научный сотрудник музея-усадьбы П. Е. Щербова Александра Журавлева.

Сотрудники музея предполагают, что тайник был оборудован в революционные годы и таким образом Щербов пытался скрыть свое дворянское происхождение от новых властей.

«Можно предположить два варианта: либо человек спрятал документы для последующей эмиграции из страны, либо он опасался, что они как-то его скомпрометируют, поскольку они подтверждали его социальный статус и благосостояние», - добавила научный сотрудник.

С ее точки зрения, особую ценность представляет альбом с набросками художника. Искусствоведы относят их к ранним работам Щербова, когда его стиль только формировался. Теперь все находки ожидает государственная экспертиза. Музейным агентством Ленинградской области направлено письмо в адрес Минкультуры РФ с просьбой передать обнаруженные предметы в Музейный фонд России.