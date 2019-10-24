Курды отвели войска от границы с Турцией

Курдские отряды самообороны отвели свои подразделения на 32 километра от границы с Турцией. Таким образом, они полностью выполнили условия меморандума между Москвой и Анкарой.

Об отводе войск заявил представитель курдов. Эту информацию подтвердил и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Ход выполнения договоренностей 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо. Тот пообещал, что курдские формирования будут оказывать помощь и поддержку российской военной полиции, которая начала патрулирование зоны завершившейся турецкой операции «Источник мира». Шойгу, в свою очередь, отметил, что российские подразделения станут гарантом безопасности жителей сирийских поселений в тридцатикилометровой зоне вдоль турецкой границы.

Меморандум по мирному урегулированию ситуации на севере Сирии был подписан во время переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Российскую военную полицию и сирийских военнослужащих ввели на территорию рядом с турецкой границей для безопасного отвода курдов. Стороны также договорились о совместном мониторинге района и выявлении ячеек террористов.