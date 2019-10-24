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В Госдуме одобрили в I чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии

Егор Левин
15:34 24.10.2019
Ранее одобрить проект закона порекомендовал комитет по труду и социальной политике.
В Госдуме одобрили в I чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Госдуме РФ приняли в I чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. По прежнему законодательству норма действовала до 2021 года включительно.

Ранее одобрить проект закона порекомендовал комитет Госдумы по труду и социальной политике. Начиная с 2014 года 6% зарплатных отчислений в накопительную часть направляются на финансирование страховой части нынешних пенсионеров. В случае полного одобрения законопроект продлит норму до 2022 года.

Между тем депутаты предложили страховать негосударственные пенсионные накопления граждан. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, ответственность за это будет лежать на Национальном расчетном депозитарии, который будет администрировать и контролировать поступающие в рамках пенсии денежные потоки.

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