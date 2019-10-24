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В затерянном городе нашли следы троянцев

Анна Касаткина
15:19 24.10.2019
Во время раскопок археологи нашли банный комплекс времен Римской империи.
В затерянном городе нашли следы троянцев
© Фото: Министерство культуры Греции

Археологи сделали новую находку в античном городе Тенея на Балканском полуострове. Во время раскопок удалось обнаружить огромный банный комплекс, построенный во времена Римской империи.

Комплекс занимает площадь 500 квадратных метров. Его появление датируется концом III века до нашей эры - серединой I века нашей эры. На территории находятся три ванные комнаты, в которых использовалась горячая вода. Две из них имеют арки и хорошо сохранившееся глиняные полы, на которых местами даже осталась краска.

К северу от комплекса археологи также нашли колодец глубиной 15 метров. Рядом с ним обустроено место для подношений, что указывает на религиозное использование объекта. К другим находкам относятся сосуды для хранения ароматических масел и обломки статуй, созданных в эллинистический период, сообщает GreekReporter.

Город Тенея, согласно мифам, был основан троянцами примерно в 1100 году до нашей эры, его здания построили военнопленные. Он занимал выгодное положение на дороге между Корнифом и древним поселением Микен и был одним из крупнейших и процветающих городов местности. Долгое время установить местоположение античного поселения не удавалось. Обнаружить Тенею ученые смогли лишь в октябре 2018 года.

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