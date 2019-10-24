Госдума одобрила индексацию МРОТ в первом чтении

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроекты о повышении с Нового года минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также об обязательном горячем питании для учащихся младших классов. Эта инициатива была внесена председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Планируется, что с 2020 года сумма МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц. Что касается горячего питания для дошкольников и учеников начального звена, то оно будет бесплатным, отметили инициаторы законопроекта. При этом из рациона детей исключат генно-модифицированные продукты и агрохимикаты. Это необходимо ввиду того, что из семи миллионов дошкольников и учеников начальной школы каждый пятый ребенок страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Мы устанавливаем прямое законодательное требование, чтобы вся пищевая продукция не только соответствовала СанПиНам, но и отвечала дополнительным высоким требованиям. Чтобы семья информировалась о том, какое меню актуально сегодня, какой рацион предлагается ребенку. Родители наделяются правом сообщать в дошкольное образовательное учреждение или школу о возможной непереносимости ребенком тех или иных продуктов», - заявила депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Яровая.

Еще одной актуальной темой обсуждения депутатов стало возвращение медицинских вытрезвителей. Раньше эти заведения находились в ведении МВД, потом их передали Минздраву, а в 2011 году и вовсе упразднили.

К разговору о вытрезвителях решили вернуться после соответствующей инициативы правительства. Предполагается, что в своем новом формате эти заведения будут основаны на принципе государственно-частного партнерства и их клиенты будут платить за пребывание в вытрезвителе. Как за гостиницу от полутора до двух тысяч рублей.