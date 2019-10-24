В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко

В Испании при усиленных мерах безопасности прошла церемония эксгумации останков Франсиско Франко. Спустя 44 года после смерти диктатора его тело перезахоронили на кладбище Эль-Пардо в Мадриде рядом с супругой.

Церемония прошла без каких-либо почестей. На ней присутствовали только два родственника и представители власти.

До 24 октября Франко был похоронен в Долине Павших. Этот монумент посвящен памяти жертв гражданской войны. Противники диктатора убеждены, что тело вождя не может покоиться рядом с погибшими от его же режима.

Инициатором эксгумации выступил глава правительства Испании Педро Санчес. После этого решения по стране прокатились протесты, потому что отношение к Франко до сих пор остается неоднозначным.

В 1936 году он поднял мятеж против республиканского правительства. Сторонники генерала испанской армии считают, что Франко пытался оградить страну от хаоса, противники обвиняют в развязывании войны, из-за которой погибли около 450 тысяч испанцев.