СМИ раскрыли подробности обнаружения 39 тел в грузовике в Великобритании

Тридцать девять мертвых человек, которых обнаружила британская полиция в одном из грузовых контейнеров в Эссексе, могли быть гражданами Китая. Находка была сделана недалеко от Лондона.

К настоящему моменту официального подтверждения этой информации нет, сообщает Sky News.

По предварительным данным, среди погибших - 38 взрослых и один подросток. Как они оказались в грузовике и почему были убиты, сейчас выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что промышленная зона до сих пор оцеплена полицейскими, там проводятся следственные действия. Водитель автобуса, 25-летний житель Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве.