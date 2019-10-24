Путин назвал причину конфликта в Ливии

Ситуация в Ливии, где с весны 2019 года обострился конфликт между двумя противоборствующими органами исполнительной власти, является результатом безответственной политики государств, извративших резолюцию ООН. Об этом на пленарном заседании саммита «Россия - Африка» сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что с большой тревогой следит за происходящими там событиями.

«Считаю, что то, что сейчас происходит, - это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в свое время», - заявил Путин.

Президент также пожелал конфликтующим сторонам прийти к договоренностям для скорейшего восстановления мира и правопорядка в Ливии. Путин пообещал поспособствовать этому процессу и отметил, что любое вмешательство извне в дела этой страны неприемлемо.

В марте 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая разрешает военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну в Ливии.