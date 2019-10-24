Путин дал оценку военно-техническому сотрудничеству со странами Африки

В Российской Федерации созданы эффективная система безопасности и современная армия, при этом расходы на нужды Министерства обороны имеют тенденцию к сокращению. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая перед гостями и участниками саммита «Россия - Африка».

Сегодня второй и самый главный день международного форума, возможность высказаться получат представители всех 54 государств континента. По словам Путина, африканские страны становятся одной из опор современного многополярного мира.

«В вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из 20 африканских государств. В интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях. Россией заключены соглашения о ВТС более чем с 30 странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники», - отметил в своем выступлении российский лидер.

Говорили и об экономике, в частности, о том, что мешает развитию континента. Ранее Владимир Путин заявил о постепенном наращивании российского присутствия в Африке на государственном уровне. Президент пообещал поддерживать обоюдное стремление бизнеса к сотрудничеству.

Кроме того, накануне стало известно, что Россия списала африканским странам долги на сумму более 20 миллиардов долларов.