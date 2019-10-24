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Посольство РФ в Чехии отреагировало на осквернение памятника красноармейцам

Тамара Астапенкова
01:40 24.10.2019
В дипмиссии выразили признательность властям и жителям Остравы, которые осудили произошедшее.
Посольство РФ в Чехии отреагировало на осквернение памятника красноармейцам
© Фото: Události Ostrava, twitter

Посольство РФ в Чехии отреагировало на осквернение почетного захоронения павших красноармейцев в Остраве. В дипмиссии возмущены актом вандализма и не видят никакого оправдания данному поступку.

«Глубоко возмущены актом вандализма, совершенным в ночь на 23 октября 2019 г. в отношении почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского в Остраве. Произошедшее не имеет никакого оправдания и лишь подтверждает опасность недальновидного и неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны и попыток очернить тех, кто жертвовал своей жизнью за освобождение Чехословакии от нацизма», - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты уточнили, что войска Красной Армии освобождали эту землю вместе с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Поэтому монумент состоит из двух фигур: красноармейца и чешского рабочего.

© blesk.cz

Посольство РФ в Чехии выразило признательность властям и жителям Остравы, которые осудили произошедшее. Дипломаты также выразили надежду, что вандалы будут найдены и наказаны, а памятник приведен в надлежащий вид.

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