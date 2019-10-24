Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые атаковали цели в Литве

Два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США на военном полигоне в Казлу-Руде в Литве впервые выполнили учебную атаку заготовленных целей. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.

Бомбардировщики пролетели над целями - зданиями и колоннами - семь раз. Затем с высоты около шести километров они сбросили 12 инертных бомб BDU 50. Все указанные цели были уничтожены.

«Целью учений было знакомство с новой для союзников географической территорией, которой случае кризиса будет необходимо обеспечить прикрытие с воздуха», - заявил в эфире эфире радиостанции Ziniu radijas министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Бомбардировщик B-52 спроектирован и построен компанией Boeing. Он эксплуатируется ВВС США с 1950-х годов. B-52 способен нести почти 32 тонны оружия и имеет боевую дистанцию ​​более 14 тысяч километров без дозаправки с воздуха.