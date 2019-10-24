Напавшего на дрессировщика в цирке в Карелии медведя не стали наказывать

С цирковым медведем, который набросился на дрессировщика во время выступления, все хорошо. Животное никто не убивал, и за ним осуществляется надлежащий уход. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил сотрудник передвижного цирка-шапито. Мужчина добавил, что цирк по-прежнему находится на своем месте и любой желающий может убедиться в правдивости его слов.

«Никто никого не убил, можете приехать и посмотреть. Медведя мы кормим, как и прежде. Все с ним в порядке, как и с дрессировщиком. Он может показать, что на нем нет никаких травм. Медведь ходит, ест, и все с ним хорошо», - заявил сотрудник передвижного цирка.

Инцидент произошел накануне в карельском городе Олонец. Огромный хищник повалил дрессировщика на манеж, а в зрительном зале началась паника. Очевидцы сообщили, что люди разбегались в разные стороны. Усмирить зверя удалось только при помощи электрошокера.

Комментируя ЧП, администратор шоу Людмила Мисик отметила, что медведь по кличке Яша мог испугаться фотовспышек в зрительском зале. Несмотря на то что выступление продолжилось после перерыва, всем желающим вернули деньги за билеты.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося, а также тот факт, что зрители в момент выступления не были защищены никаким ограждением.