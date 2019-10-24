Очевидец «поединка» медведя и дрессировщика в цирке рассказала о панике на трибунах

Когда медведь набросился на дрессировщика, люди не сразу поняли, в чем дело, рассказала одна из зрительниц шоу цирка в Карелии, Галина Гурьева. По ее словам, многие подумали, что так и надо.

Она добавила, что помощник дрессировщика достал электрошокер, после чего агрессивного хищника удалось увести с арены.

«Вышел ведущий, попросил не расходиться, и после антракта представление продолжилось», - отметила она.

По словам женщины, в момент нападения «тряслись ноги».

«Когда понимаешь, что ты не можешь выйти, в проходе стоит толпа, еще думали, не упадет ли на нас шатер. Все к выходу побежали, один мужчина пытался стенку пробить, чтобы уйти», - цитирует Гурьеву «360».

Она добавила, что, вероятно, циркачи сами были в шоке, поскольку такое произошло, скорее всего, впервые.

Ранее сообщалось, что следователи уже начали проверку инцидента, который случился 23 октября в карельском городе Олонец. По предварительным сведениям, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от помощи медиков отказался.