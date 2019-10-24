На пресс-конференцию Макгрегора в Москве пришел его двойник

На четверг, 24 октября, в российской столице запланирована пресс-конференция Конора Макрегора. Встреча с журналистами должна была начаться в 10:30. Но только через два часа ирландский боец ММА появился перед прессой.

Он в сопровождении охраны направлялся к зданию, где должна была состояться пресс-конференция. Макгрегора сразу же окружили фотографы, которые быстро поняли, что это всего лишь фейк.

«Фейк-Макгрегор, это не Конор», - кричали из толпы журналисты.

Предполагается, что на встрече с журналистами Макгрегор назовет имя своего следующего соперника.

Конор Макрегор - бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. На его счету 25 боев, из них 21 победа. Последний поединок Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.