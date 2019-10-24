«Наказывать никто не будет»: администратор цирка о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь по кличке Яша, который напал на дрессировщика в цирке в Карелии, скорее всего, мог испугаться вспышек фотоаппаратов зрителей. Об этом рассказала «Звезде» администратор зрелищ Людмила Мисик.

«Деньги возвращали всем, кто подходил на кассу. Кто остался, досмотрел, видели, что потом там ничего не происходило. Это единственный номер с таким огромным медведем. Мы сами очень расстроены, что так получилось. В первый раз в нашем цирке произошло такое. Мы таких крупных животных вообще брать больше не будем», - отметила она.

По словам Мисик, в течение года номер с медведем ни разу не вызывал никаких нареканий.

«Сами в шоке. И дрессировщик… Он не винит животное и склоняется к тому, что были вспышки фотоаппаратов. Для животного достаточно доли секунды, чтобы оно среагировало. Это не домашнее животное. Винить животное в этом нет смысла, и наказывать его никто не будет. Дрессировщик очень любит своих животных», - заключила женщина.

В среду, 23 октября, в цирке, который выступал в карельском городе Олонец, произошло ЧП: там прямо во время шоу, когда на трибунах присутствовали многочисленные зрители, медведь напал на дрессировщика. Инцидент случился за считаные секунды, в связи с чем многие даже не поняли, что происходит.

Следователи уже заинтересовались этим делом. СК РФ уточняет все обстоятельства происшествия, но уже сейчас понятно, что арена цирка не была закрыта, что является нарушением.