В МИД РФ рассказали, как реализуется в Сирии меморандум о взаимопонимании

В Министерстве иностранных дел РФ, комментируя ситуацию на сирийско-турецкой границе, рассказали, как происходит реализация соглашений об отводе курдов. Договоренности были достигнуты в Сочи в ходе переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что реализация достигнутых в Сочи договоренностей и меморандума выполняется», - подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, во время переговоров Путина и Эрдогана был подписан меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы. Удалось избежать потенциальной «взрывоопасной» ситуации: курды заявляли о том, что их перемещение на север Сирии не позволяет им сдерживать силы ИГИЛ* на юге.

Россия и Турция договорились о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии. Стороны подписали совместный меморандум, согласно которому в зону турецкой операции с 23 октября вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие, что позволит создать условия для безопасного отвода курдов.

Кроме того, Сирия избавляется от террористов, Турция приобретает зону безопасности. Таким образом, Россия помогла стабилизировать ситуацию с учетом интересов абсолютно всех сторон конфликта.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ