В Кремле назвали нелегитимным присутствие военных США в Сирии

В Кремле прокомментировали решение Соединенных Штатов оставить часть военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, американские военные нарушают закон фактом своего пребывания в Сирии, их присутствие на территории этой ближневосточной страны нелегитимно.

Он подчеркнул, что Россия преследует в республике только одну цель - политическое урегулирование, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что США оставят небольшое число военных в Сирии, несмотря на прежние обещания американского президента Дональда Трампа вывести весь контингент из охваченной войной страны.

Выводить свои войска с территории Сирии, где Турция сейчас проводит операцию «Источник мира», США начали 7 октября. Спустя шесть дней глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в скором времени северо-восток страны покинут еще около тысячи военных.