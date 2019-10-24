В МИД РФ заявили о соблюдении договоренностей между Россией и Турцией

В российском министерстве иностранных дел заявили о выполнении достигнутых между Россией и Турцией договоренностей, касающихся отвода курдских формирований из приграничных районов Сирии и Турции.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что реализация достигнутых в Сочи договоренностей и меморандума выполняется», - сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо. Мазлум Абдо выразил благодарность за сохранность курдских формирований и возможность мирного урегулирования непростого курдско-турецкого вопроса.

Двадцать второго октября на встрече президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы. Удалось избежать потенциальной «взрывоопасной» ситуации: курды заявляли о том, что их перемещение на север Сирии не позволяет им сдерживать силы ИГИЛ* на юге.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ