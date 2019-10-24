В Кремле сообщили о контактах с США по поводу задержания Билалова

Москва контактирует с Вашингтоном по делу бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, задержанного в США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О задержании экс-главы Олимпийского комитета России стало известно накануне. Сотрудники американской Службы миграционного контроля наведались в дом бывшего спортивного функционера в пригороде Майами. Причиной задержания стало нарушение визового режима, и сейчас Билалова готовят к высылке из страны. Российская сторона направила в США все необходимые запросы в связи с инцидентом.

«Вы знаете, там есть определенные контакты с тем, чтобы получить информацию. Это все-таки гражданин Российской Федерации. Другие аспекты этой истории не находятся в компетенции Кремля» - отметил Песков.

В России на Ахмеда Билалова в 2013 году было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Беглого чиновника обвиняют в необоснованных тратах бюджетных денег при поездках за рубеж и строительстве объектов для зимней Олимпиады в Сочи.

В свое время Билалов подвергся резкой критике со стороны президента Владимира Путина, после чего лишился своих постов в Олимпийском комитете и в компании «Курорты Северного Кавказа». Затем Билалов покинул Россию.