Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

Кремль находится в самом начале президентского цикла, поэтому там идет напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что до следующих выборов главы государства еще далеко, поэтому о преемнике Владимир Путина пока никто не думает.

«Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», - сказал Песков.

Прошлые выборы состоялись 18 марта 2018 года. По данным ЦИК РФ, победу в первом туре одержал Владимир Путин с результатом 76,69% голосов. Согласно Конституции РФ следующие выборы пройдут через шесть лет, то есть 17 марта 2024 года.