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Forbs опубликовал рейтинг богатейших женщин России

Ян Брацкий
11:09 24.10.2019
Основательница крупнейшей девелоперской компании столицы возглавляет рейтинг богатейших женщин России седьмой год подряд.
Forbs опубликовал рейтинг богатейших женщин России
© Фото: Alexander Wilf, Globallookpress

Предприниматель Елена Батурина признана самой богатой женщиной в России. Согласно рейтингу журнала Forbes, в котором она уверенно занимает первую строчку, ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Бизнесвумен и основательница крупнейшей девелоперской компании столицы «Интеко» возглавляет женский рейтинг самых успешных предпринимателей уже семь лет подряд.

Буквально в спину Батуриной дышит еще одна представительница российского бизнес сообщества, Татьяна Бакальчук. Личный бюджет основательницы крупнейшего интернет-магазина страны Wildberries составляет один миллиард долларов.

На третьем месте расположилась инвестор Татьяна Ковальчук с 600 миллионами долларов активов.

В основном в списке представительницы промышленности и торговли. Замыкает рейтинг известная российская теннисистка Мария Шарапова со скромным на фоне остальных доходом в 180 миллионов долларов.   

Кстати, совокупное состояние участниц рейтинга в 2019 году выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов. 

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