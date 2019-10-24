Forbs опубликовал рейтинг богатейших женщин России

Предприниматель Елена Батурина признана самой богатой женщиной в России. Согласно рейтингу журнала Forbes, в котором она уверенно занимает первую строчку, ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Бизнесвумен и основательница крупнейшей девелоперской компании столицы «Интеко» возглавляет женский рейтинг самых успешных предпринимателей уже семь лет подряд.

Буквально в спину Батуриной дышит еще одна представительница российского бизнес сообщества, Татьяна Бакальчук. Личный бюджет основательницы крупнейшего интернет-магазина страны Wildberries составляет один миллиард долларов.

На третьем месте расположилась инвестор Татьяна Ковальчук с 600 миллионами долларов активов.

В основном в списке представительницы промышленности и торговли. Замыкает рейтинг известная российская теннисистка Мария Шарапова со скромным на фоне остальных доходом в 180 миллионов долларов.

Кстати, совокупное состояние участниц рейтинга в 2019 году выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов.