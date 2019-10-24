СК раскрыл детали инцидента в цирке, где медведь едва не убил дрессировщика

Следователи начали проверку после выступления цирка-шапито в городе Олонец в Карелии, где во время шоу медведь напал на дрессировщика. Зрители при этом не были защищены никаким ограждением.

«Проводится проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг цирка-шапито "Аншлаг" индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в городе Пенза», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Республике Карелия.

Следователи отметили, что в момент инцидента в зале находилось большое количество детей. При этом арена не имела никаких ограждений.

Также известно, что дрессировщик отказался от оказания медицинской помощи. Пострадавших в результате ЧП не зарегистрировано.

Инцидент произошел в среду, 23 октября. Кадры с места происшествия опубликовали зрители, которые снимали представление на видео. В ролике медведь сначала выполняет указания дрессировщика, но в какой-то момент срывается и набрасывается на мужчину.