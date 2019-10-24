Путин: Россия готова оказать помощь Африке в борьбе с терроризмом

В Сочи открылся первый в истории саммит «Россия - Африка». Перед началом пленарного заседания состоялась церемония совместного фотографирования. В ней участвовали представители всех 54 государств Африканского континента. Гостей приветствовал российский лидер Владимир Путин.

На пленарном заседании президент РФ отметил, что военно-техническое сотрудничество является одной из ключевых составляющих сотрудничества России со странами Африки.

«В вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из 20 африканских государств. В интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях», - отметил Путин.

Он напомнил, что Россия заключила соглашение о ВТС более чем с 20 странами, которым поставляется широкая номенклатура вооружений и техники.

«Часть таких поставок идет на безвозмездной основе», - добавил глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что развитию стран Африки мешает распространение экстремизма и терроризм и Россия намерена оказывать содействие в борьбе с этими проблемами.

Саммит и экономический форум «Россия - Африка» проходит в Сочи с 23 по 24 октября. Участниками мероприятия стали руководители всех 54 государств континента.