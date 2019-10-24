Мутко посетил Нижний Новгород с инспекцией домов, построенных для обманутых дольщиков

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко посетил Нижний Новгород, где проинспектировал свежепостроенные дома. Там он посетил квартиры, пообщался с местными жителями и прокомментировал ситуацию с обманом дольщиков при покупке квартир с точки зрения правительства.

На преодоление неприятной ситуации в 2020 году будет выделен дополнительно 21 миллиард рублей из федерального бюджета. Сумма будет прибавлена к 16 миллиардам, выделенным в текущем году.

По словам Мутко, средства поступят через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства на дома СУ-155, Urban Group и дома, которые будут достраиваться в 39 субъектах. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года.

Ранее Мутко встретился с пострадавшими от паводка жителями Приангарья. Он прибыл в Иркутскую область с двухдневным визитом, в ходе которого оценил строительство жилья и встретился с пострадавшими жителями региона.