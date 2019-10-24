В Росатоме опровергли заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов в Россию

Заявления организации Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией. Соответствующее заявление сделали во внешнеторговой структуре Росатома «Техснабэкспорт».

Как объяснили в компании, российская сторона принимает обедненный уран для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который затем вывозится обратно за пределы РФ.

«Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», - приводит ТАСС текст комментария компании.

В структуре Росатома также сообщили, что транспортировка этого сырья производится в соответствии со всеми существующими международными и российскими требованиями по безопасности.

Напомним, в среду, 23 октября, российское отделение Greenpeace заявило о возобновлении ввоза на территорию РФ радиоактивных отходов - так называемых урановых «хвостов», являющихся побочным продуктом обогащения урана при производстве топлива для АЭС.