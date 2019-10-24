Дивизион С-400 «Триумф» переброшен в Сербию

Зенитный ракетный дивизион С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея «Панцирь-С» ВКС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учении на территории зарубежного государств, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019". Зенитный ракетный дивизион С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" ВКС России впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства», - говорится в сообщении МО РФ.

В нем отмечено, что в рамках учения дивизион российских С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» будут развернуты на территории сербской авиабазы Батайница и войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района.

«В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО», - отметили в Минобороны.

Российско-сербское учение по ПВО «Славянский щит - 2019» проводится в первый раз и состоит из двух этапов. В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия.

Первый этап российско-сербского учения по ПВО «Славянский щит - 2019» прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап предусмотрен к проведению с 23 по 29 октября 2019 года на территории Республики Сербия.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут.

Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. Договор о поставках С-400 подписали Китай и Турция.

Девятого октября стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем. Планирует приобретение систем Индия. На смену С-400 придет С-500 «Прометей».