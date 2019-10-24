Американский «самолет Судного дня» едва не уничтожила птица

Птица едва не уничтожила американский «самолет Судного дня». В результате воздушное судно совершило аварийную посадку.

По данным американских СМИ, птица попала в воздухозаборник E-6B Mercury, известного как «самолет Судного дня». Инцидент произошел в Вирджинии еще в начале октября, однако известно об этом стало лишь сейчас.

Самолет взлетел с авиабазы ВМС США Патуксент-Ривер, однако вскоре был вынужден вернуться обратно. Посадка осуществлялась на трех двигателях. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В ВМС США классифицировали ЧП как «инцидент класса А». Сюда же, например, можно отнести аварии, ущерб от которых превысил два миллиона долларов, либо те, в которых была уничтожена боевая техника или погибли люди.

В данном случае класс А был присвоен в связи со стоимостью ремонта поврежденного двигателя, уточняет портал Military.com.

«Самолет Судного дня» E-6B Mercury является специальной модификацией гражданского авиалайнера Boeing 707. Воздушное судно предназначено для трансляции сигналов на применение ядерного оружия от верховного командования пусковым расчетам. E-6B Mercury считает самым смертоносным американским самолетом, при том что даже не несет вооружения.

Ранее обозреватель американского издания рассказал, что может стать для США страшнее Судного дня. По его словам, мощный электромагнитный импульс представляет для Вашингтона большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы, поскольку он способен вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления.