Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Он останется в СИЗО до 29 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 24.10.2019 продлен срок содержания под стражей Пола Уилана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до двенадцати месяцев, то есть до 29 декабря 2019 года», - говорится в сообщении.

Гражданин США, Канады, Ирландии, а также подданный Великобритании Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб. По данным следствия, во время задержания у американца была изъята флешка с информацией, содержащей гостайну. Сам Уилан свою вину отрицает. По его словам, он приехал в Россию на свадьбу друга. Там ему передали электронный накопитель с «культурологической информацией». О том, что, помимо этого, на флешке содержались секретные данные, американец не знал. Максимальное наказание, которое грозит Уилану, - 20 лет лишения свободы.