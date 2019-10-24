Врачам удалось стабилизировать состояние одного из пострадавших в массовой перестрелке под Ростовом

Один из пострадавших в результате массовой перестрелки под Ростовом пошел на поправку. Медикам удалось стабилизировать его состояние. Второй пациент реанимации по-прежнему находится в тяжелом состоянии. В госпиталь фермеры были доставлены из хутора Чернозубов Орловского района. В больницу, где проходят лечение пострадавшие, направлены специалисты из других лечебных учреждений.

«У одного состояние стабильно тяжелое. Второго, скорее всего, сегодня будем переводить из реанимации, он в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести», - цитирует РИА Новости представителя больницы.

Трагедия в Ростовской области произошла в минувший вторник. Участники сельскохозяйственного кооператива не поделили землю с частными аграриями. Словесная перепалка сначала переросла в драку, а после в перестрелку, в результате которой пять человек погибли на месте, а двое получили тяжелые ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте работают сотрудники Следственного комитета и эксперты. Охотничье ружье, из которого велась стрельба, изъято. Расследование инцидента и опрос очевидцев продолжаются. Ранее стало известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в организации массового побоища.