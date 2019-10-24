Запретить нельзя использовать: в Минкомсвязи объяснили блокировку Telegram

Блокировка Telegram в РФ не означает, что этим мессенджером нельзя пользоваться. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

По его словам, одно другому не противоречит. Техническая блокировка и запрет на использование - разные вещи. Также Волин добавил, что пользоваться этим мессенджером на территории России абсолютно законно, передает РИА Новости.

В понедельник, 21 октября, о том, что Telegram в стране не запрещен, заявил и спецпредставитель Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Кроме того, он добавил, что эта история, наоборот, ускорила развитие российских технологий, - из попыток обойти блокировку выросло множество интересных решений, исследований и стартапов.

Роскомнадзор блокирует Telegram с апреля 2018 года. Причиной стало то, что владелец мессенджера Павел Дуров отказался передать ФСБ ключи шифрования. В настоящее время пользоваться Telegram в свободном режиме может большинство российских пользователей, другие скачивают специальные сервисы для обхода блокировки.