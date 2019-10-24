В ООН оценили российско-турецкий меморандум

Официальный представитель Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Антониу Гутерреш в курсе прошедших во вторник переговоров между Россией и Турцией по ситуации в Сирии.

«Мы следим тщательно за ситуацией на северо-востоке Сирии. Мы в курсе вчерашних переговоров между Россией и Турцией и заявления Турции о том, что на данном этапе нет потребности в проведении новой операции за пределами зоны, где проводилась нынешняя операция», - сообщил Хак.

Он уточнил, что генеральный секретарь ООН приветствует любые усилия по деэскалации ситуации в регионе и защите гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом и уставом ООН. Хак добавил, что возврат беженцев должен быть не только добровольным, но и безопасным, и проводиться в достойных условиях.

Во вторник, 22 октября, президенты России и Турции провели переговоры, которые длились более шести часов. Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось сформировать механизм, при котором будут учтены интересы всех сторон: турецкая получит коридор безопасности, сирийская продолжит путь мирного урегулирования, сохранив свои целостность и суверенитет, а курды смогут избежать гонений и истребления.