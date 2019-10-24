Сражение за еду: битва сурков попала на видео и стала хитом в Сети
Большинство зрителей ролика восхитились увиденным, однако нашлись и те, кто раскритиковал автора записи.
© Фото: imgur.com
В Сети набирает популярность забавный видеоролик, на котором запечатлено, как несколько сурков устроили небольшую потасовку, пытаясь получить вкусности от человека. На записи видно, как грызуны расталкивают друг друга в надежде забрать лакомство себе.
На момент публикации новости ролик на сайте Imgur.com посмотрели более 100 тысяч человек.
В комментариях под записью зрители высказали свой восторг от увиденного.
«Ахахах, напоминает мою большую семью во время обеда (у нас пятеро детей)», - написал один из пользователей ресурса.
Некоторые зрители, напротив, заявляли автору ролика о своем возмущении, указывая ему на то, что животных нужно было не дразнить едой, а взять и покормить, пишет Ridus.